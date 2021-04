Angela Bassett présente l'hommage des Oscars aux personnes disparues en "cette époque incompréhensible"

Sur le même sujet : Viola Davis On Chadwick Boseman: "He Was Authenticity on Steroids"

Beaucoup de noms ont été cités au cours de l'hommage aux personnes disparues aux Oscars 2021. Comme Angela Bassett l'a déclaré au cours de son introduction, cette dernière année a causé beaucoup de morts, aussi bien de la COVID-19 que de l'injustice sociale dans le monde entier. "En 2020, la mort nous a unis", a-t-elle lancé. "Au 25 avril 2021, plus de trois millions d'âmes ont péri rien que de la COVID. Vu l'immensité du nombre de deuils et cette époque souvent incompréhensible que nous vivons, nous souhaitons rendre hommage à ces vies précieuses que nous avons perdues à cause de l'inégalité, l'injustice, la haine, le racisme et la pauvreté. Bien que vous ayez perdu vos vies trop tôt, nous chérissons les instants que nous avons eu l'honneur de partager avec vous." Bassett a continué d'expliquer que cette nuit, les Oscars ont célébré "les artistes qui nous ont donné la permission de rêver, les pionniers techniques et les innovateurs qui ont renforcé notre amour du cinéma".