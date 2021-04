La victoire historique de Chloé Zhao comme Meilleure réalisatrice aux Oscars 2021

AMPAS/ABC

Zhao a conclu : "Même si, parfois, on dirait que c'est le contraire. J'ai toujours trouvé de la bonté chez les gens que j'ai rencontrés. Où que j'aille dans le monde. Alors je dédie ceci à tous ceux qui ont la foi et le courage de s'accrocher à la bonté qui se trouve en eux. Et de s'accrocher à la bonté des autres. Même s'il est difficile de le faire. Et je le dédie à vous aussi, vous m'inspirez à continuer. Merci."

Zhao est la première Asiatique et la première femme de couleur de l'histoire à remporter l'Oscar de la meilleure réalisation, et c'est aussi la première femme à décrocher quatre nominations la même année. Elle est aussi nominée dans les catégories Meilleur montage, Meilleur scénario adapté et Meilleur film.

Seules cinq femmes ont été nominées dans la catégorie de la Meilleure réalisation avant la cérémonie de 2021 : Lina Wertmüller for Pasqualino, Jane Campion pour La Leçon de piano, Sofia Coppola pour Lost in Translation, Kathryn Bigelow pour Démineurs et Greta Gerwig pour Lady Bird.