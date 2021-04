Regina King s'est montrée franche dans son discours d'ouverture des Oscars 2021

ABC

Pour ceux qui se demandent comment les Oscars peuvent avoir lieu au beau milieu d'une pandémie, Regina les a rassurés en disant que les invités présents dans la salle suivaient tous les protocoles de sécurité.

"Non, on ne porte pas de masque. Vous devez vous demander : "Comment arrivent-ils à faire ça ? Eh bien, cette salle est comme un plateau de tournage, les Oscars sont comme un film avec plus de 200 nominés. Tout le monde a été vacciné, testé, re-testé, reste à deux mètres de distance et suit les règles sanitaires rigoureuses qui nous ont permis de reprendre le travail en toute sécurité. Alors, tout comme sur un tournage de film, quand on tourne, on retire le masque. Et quand on ne filme pas, on remet le masque. D'accord ? C'est ce qu'on fait."

Ça nous va !

