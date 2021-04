Oscars 2021 : la liste complète des vainqueurs

Meilleure chanson originale

VAINQUEUR : "Fight for You", du film Judas and the Black Messiah ; Musique de H.E.R. et Dernst Emile II ; Paroles de H.E.R. et Tiara Thomas

"Hear My Voice", du film Les Sept de Chicago ; Musique de Daniel Pemberton ; Paroles de Daniel Pemberton et Celeste Waite

"Husavik", du film Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga ; Musique et paroles de Savan Kotecha, Fat Max Gsus et Rickard Göransson

"Io sì (Seen)", du film The Life Ahead (La Vita Davanti a Se) ; Musique de Diane Warren ; Paroles de Diane Warren et Laura Pausini

"Speak Now", du film One Night in Miami ; Musique et paroles de Leslie Odom, Jr. et Sam Ashworth