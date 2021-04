Regina King, Amanda Seyfried et les autres stars les mieux habillées des Oscars 2021

Sur le même sujet : Les Oscars 2021 en chiffres

Le tapis rouge de tous les tapis rouges : les Oscars 2021.

La plus grande soirée hollywoodienne battait son plein, et on sentait déjà qu'elle allait s'inscrire dans les annales. La pandémie a peut-être réinventé la saison des grandes remises de prix hollywoodiennes, mais cela n'a pas empêché les stars de se mettre sur leur 31 pour cette cérémonie du 25 avril.

Découvrez ces stars qui nous ont ébahis !

Nos célébrités préférées ont troqué leurs pyjamas pour une tenue plus habillée et nous ont stupéfaits avec leurs robes audacieuses et prestigieuses. Voici un exemple parfait : Carey Mulligan a mis le paquet avec une création étincelante de Valentino comprenant une explosion de paillettes. La star de Promising Young Woman a complété sa robe de clous d'oreilles simples et d'un rouge à lèvres vif.

L'actrice oscarisée Viola Davis a fait une entrée remarquée avec une création électrisante d'Alexander McQueen. Le haut à découpes à lui seul était assez spectaculaire pour se démarquer sur le tapis rouge.