Oscars 2021 : découvrez tous les looks des stars sur le tapis rouge

C'est la soirée de l'année où l'on a retrouvé le plus de stars ! Et cette fois, la cérémonie s'est déroulée en personne.

Les Oscars 2021, qui se sont déroulés dans deux lieux distincts à Los Angeles, ont été produits par le réalisateur Steven Soderbergh, la productrice Stacey Sher et l'acteur Jesse Collins. Et pour la troisième année consécutive, la cérémonie s'est déroulée sans MC, peut-être en partie à cause de la polémique qui avait entouré la sélection de Kevin Hart en 2019.

Il n'y a pas eu de problèmes de visioconférences étant donné que les producteurs avaient clairement expliqué : "Il n'y aura pas la possibilité d'assister à la cérémonie de manière virtuelle." Les téléspectateurs ont pu assister à une compétition féroce entre les films les plus populaires de l'année comme Mank, qui menait le bal avec 10 nominations, Minari, Promising Young Woman et Nomadland, le vainqueur d'un Golden Globe. Côté musique, on a eu droit à des performances de Leslie Odom Jr., H.E.R. et d'autres.

En plus de tenues magnifiques, autres que le hoodie tie-dye de Jason Sudeikis, il y avait un autre événement à célébrer : les 76 nominations pour des femmes, un record ! Pour la première fois, plusieurs réalisatrices étaient nominées dans la catégorie Meilleur réalisateur, à savoir Chloé Zhao (Nomadland) et Emerald Fennell (Promising Young Woman). Avant 2021, seules cinq réalisatrices avaient été nominées aux Oscars en 93 ans de cérémonies. Chloé Zhao était aussi la première femme à recevoir quatre nominations la même année, et la première femme d'origine asiatique à être nominée dans la catégorie Meilleur réalisateur.