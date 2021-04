Jennifer Lopez se repose sur son ex Marc Anthony après sa rupture avec Alex Rodriguez

Sur le même sujet : Alex Rodriguez fait ses adieux à Jennifer Lopez avec un hommage spécial

Jennifer Lopez prouve que l'union fait la force, et elle se repose un peu plus sur son système de soutien ces derniers temps.

Sa rupture avec Alex Rodriguez étant toute fraîche, J.Lo trouve du réconfort auprès de son ex-mari Marc Anthony.

Une source proche de l'interprète de "Pa Ti" explique à E! News que Marc est d'une grande aide après la rupture et "s'investit" encore plus que d'habitude en tant que père de leurs deux enfants, les jumeaux de 13 ans Emme et Max Muñiz.

"C'est un père formidable, et il est vraiment présent pour Jennifer et les enfants", dit notre source. "Il sait qu'elle travaille dur et qu'elle traverse une période stressante dans sa vie."

D'après notre informateur, Marc essaie vraiment d'être là pour elle, et il passe plus de temps avec leurs enfants pendant qu'elle tourne Shotgun Wedding en République dominicaine.

Notre source continue : "Il s'assure toujours que les enfants ont tout ce dont ils ont besoin et essaie de faciliter les choses pour Jennifer pendant qu'elle est loin de la maison et qu'elle travaille."