La visite du prince Harry au Royaume-Uni a "brisé la glace" avec les autres membres de la famille royale

Quant à la lettre "très personnelle" qu'Harry aurait écrite au prince Charles, le proche déclare qu'elle n'existe pas.

Le futur père de deux enfants aurait également passé du temps avec la reine Élisabeth II à deux occasions. De plus, le duc aurait rencontré August Philip Hawke Brooksbank, le bébé de sa cousine la princesse Eugenie.

Sally Bedell Smith, experte de la couronne britannique, a estimé que la famille royale allait se réconcilier dans le futur avec Harry, en expliquant que la priorité est désormais d'aider la reine dans sa nouvelle vie sans le prince Philip.

"Il ne reste peut-être pas assez de temps, et c'est le genre de réconciliation qui requiert du temps. Quand on a une telle rupture au sein d'une famille, personne ne va agiter une baguette magique et dire : « On va tous se réunir. » Ils doivent mieux se comprendre, et il reste du travail à faire."