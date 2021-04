La petite amie de Liam Hemsworth, Gabriella Brooks, le taquine gentiment sur ses cheveux trop longs

Sur le même sujet : Liam Hemsworth craque pour sa copine, Gabriella Brooks

Gabriella Brooks dit ce qu'elle pense des cheveux longs de Liam Hemsworth.

L'acteur a posté une photo de ses mèches rebelles sur Instagram le 20 avril et demandé à ses 13,4 millions d'abonnés s'il était temps d'élaguer tout ça en écrivant : "On coupe ?" Le mannequin n'a pas pu s'empêcher de se moquer un peu dans les commentaires en répondant : "Raiponce."

Brooks n'a pas été la seule à donner son avis. Rebel Wilson, qui jouait aux côtés d'Hemsworth dans Isn't It Romantic, a posté un émoji flamme, et le cascadeur Sam Hargrave a écrit : "Ne fais pas ça, mon pote." Quant à Brody Jenner, dont l'ex Kaitlynn Carter a eu une aventure avec l'ex-femme d'Hemsworth, Miley Cyrus, il a commenté : "Jamais."

Comme s'en souviennent les fans, des mois après sa rupture avec Miley en août 2019, la rumeur d'une idylle entre Hemsworth et Brooks s'est répandue. En décembre 2019, les deux ont fait naître des soupçons après avoir été vus en train de déjeuner avec les parents de Liam à Byron Bay, en Australie. Le couple a ensuite semblé confirmer l'histoire d'amour en s'embrassant sur la plage début 2020. Et si les preuves d'affection en photo et les sorties en famille se sont multipliées depuis, Liam et Gabriella ont tendance à garder leur vie privée pour eux.