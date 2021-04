Angelina Jolie révèle comment son divorce avec Brad Pitt a eu un impact sur son plan de carrière

Sur le même sujet : Regardez Angelina Jolie affronter des assassins dans "Those Who Wish Me Dead"

Angelina Jolie parle avec beaucoup de franchise de sa vie de mère célibataire.

Depuis son divorce avec Brad Pitt en 2016, l'actrice de Mr. & Mrs. Smith accepte moins de projets qu'avant, comme elle l'explique à Entertainment Weekly au cours d'une interview publiée mardi 20 avril : "J'adore réaliser, mais il y a eu un changement dans ma situation familiale qui ne m'a pas permis de le faire pendant quelques années."

"J'avais besoin de faire des projets plus courts et d'être plus souvent à la maison, alors je suis redevenue actrice sur quelques projets. C'est la vérité", a-t-elle asséné.

Brad et elle se partagent la garde de cinq de leurs six enfants, Pax, Zahara, Shiloh et les jumeaux Vivienne et Knox, puisque leur fils aîné, Maddox, a désormais 18 ans.

Une source avait appris à E! News que les deux ex avaient fait de la santé et du bonheur de leurs enfants une priorité, surtout pendant la pandémie de coronavirus : "Tous les enfants sont à la maison avec Angelina, mais ils continuent de voir Brad et d'aller lui rendre visite régulièrement."