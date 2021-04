La reine Elizabeth II s’exprime pour la première fois depuis le décès du prince Philip

Sur le même sujet : Retour sur la relation du prince Philip et de la reine Élisabeth

Pour son 95e anniversaire, la reine Elizabeth II rend hommage à son défunt mari, le prince Philip.

Quelques jours à peine après avoir assisté aux funérailles du duc d'Édimbourg, la monarque a publié un communiqué exprimant sa gratitude pour les bons vœux qu'elle a reçus.

"J'ai reçu, à l'occasion de mon 95e anniversaire aujourd'hui, de nombreux messages de bons vœux, dont je suis très reconnaissante", dit-elle entre autres. "Si, en tant que famille, nous vivons une période de grande tristesse, cela nous a réconfortés de voir et d'entendre les hommages rendus à mon époux provenant du Royaume-Uni, du Commonwealth et du monde entier."

La reine, qui a été mariée au prince Philip pendant 73 ans, continue : "Ma famille et moi aimerions vous remercier tous pour le soutien et la gentillesse que vous nous avez témoignés ces derniers jours. Nous avons été profondément touchés, et cela nous rappelle encore l'extraordinaire impact que le prince Philip a eu sur d'innombrables personnes tout au long de sa vie."