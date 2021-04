Irina Shayk publie une première photo de sa fille, Lea, prise par "papa" Bradley Cooper

Sur le même sujet : Retour sur l’histoire d’amour entre Bradley Cooper et Irina Shayk

Bradley Cooper est un fier papa !

Mercredi 21 avril, son ex, le mannequin Irina Shayk, a publié pour la première fois une photo de Lea De Seine Shayk Cooper, sa fille de 4 ans, sur son compte Instagram, photo prise par l'acteur du film A Star Is Born. Jusqu'à présent, l'ancien couple s'était abstenu de partager la moindre image de leur enfant.

Les deux stars préservent tout de même sa vie privée : sur le cliché, Irina, 35 ans, porte un ensemble noir avec découpes et un manteau de fourrure assorti de la collection prêt-à-porter automne-hiver 2021 de Burberry's. La petite Lea porte un pull rouge brique et un legging à fleurs tout en tirant sur la main de sa maman. On ne voit pas sa tête.

Irina a légendé la photo "[emoji cœur noir] Mon rêve pour @riccardotisci17 @burberry. [emoji appareil photo] par papa."

Bradley, 46 ans, et Irina se sont séparés en 2019 après quatre ans de relation, et on les voit ensemble de temps en temps en compagnie de Lea. Dans une interview pour ELLE, publiée en mars, le mannequin a décrit son ex comme "le plus incroyable des papas" et a abordé l'éducation à deux de leur fille.