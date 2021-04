Comment regarder les Oscars 2021 à la télé et en ligne

Shutterstock; Getty Images

Qui est nominé ?

Plusieurs stars sont en compétition cette année. Dans la catégorie Meilleure actrice, on retrouve Viola Davis (Le Blues de Ma Rainey), Andra Day (Billie Holiday : une affaire d'État), Vanessa Kirby (Pieces of a Woman), Frances McDormand (Nomadland) et Carey Mulligan (Promising Young Woman). Viola a déjà remporté le prix de la Meilleure actrice dans un second rôle en 2017 pour Fences, tandis que Frances a remporté l'Oscar de la Meilleure actrice en 2018 pour Trois Billboards : Les Panneaux de la vengeance et celui de la Meilleure actrice dans un second rôle en 1997 pour Fargo.

Du côté des hommes, les nominés comme Meilleur acteur sont Riz Ahmed (Sound of Metal), Chadwick Boseman (Le Blues de Ma Rainey), Anthony Hopkins (The Father), Gary Oldman (Mank) et Steven Yeun (Minari).

L'un des favoris dans la catégorie est le regretté Chadwick, qui est mort d'un cancer du côlon en août dernier, mais qui a tout de même décroché sa première nomination aux Oscars à titre posthume. L'acteur de Black Panther a déjà remporté cette année le Golden Globe du Meilleur acteur dans un film dramatique, le NAACP Image Award du Meilleur acteur et le SAG Award dans la même catégorie.

Qui sera présent en personne ?

Beaucoup de stars devraient être physiquement présentes, même si d'autres cérémonies comme les Emmys 2020 et les Golden Globes 2021 ont donné lieu à plusieurs discours de remerciements à la maison.

En mars, les producteurs ont annoncé aux nominés que les visioconférences ne seraient pas autorisées et que tout le monde devait se rendre en personne à la cérémonie. Mais après avoir été critiquée, l'Academy a indiqué qu'elle allait assouplir le règlement, selon The Hollywood Reporter.