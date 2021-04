Billie Eilish vue proche de l’acteur Matthew Tyler Vorce durant une escapade

Ronin47 / SplashNews.com

Dans le documentaire de février 2021 intitulé Billie Eilish: The World's a Little Blurry, les téléspectateurs ont découvert son petit ami d'alors, nommé Brandon Quentin Adams, également connu sous le surnom de Q.

D'après l'interprète de "bad guy", 19 ans, leur idylle est tombée à l'eau parce que Q et elle n'étaient pas d'accord sur certains sujets.

"Je n'étais pas heureuse et je n'avais pas les mêmes envies que lui et je ne trouve pas ça juste pour lui", explique-t-elle dans le documentaire. "Je trouve qu'on ne devrait pas être en couple quand on tient vraiment à certaines choses dont l'autre n'a absolument rien à faire. Je ne trouve pas ça juste. J'ai trouvé que ce n'était pas juste pour lui. Et il n'y avait simplement aucun effort de fait, je trouve. Je me disais : "Mec, tu n'as déjà pas assez d'amour pour t'aimer toi-même. Tu ne peux pas m'aimer. Et tu ne m'aimes pas. Tu crois que tu m'aimes."