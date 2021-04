Le confident australien de Zac Efron affirme qu’il a confirmé sa rupture avec Vanessa Valladares

Sur le même sujet : Zac Efron repéré main dans la main avec sa petite amie supposée

On dirait bien que Zac Efron est à nouveau célibataire.

Après que le Daily Telegraph a rapporté que la star de Baywatch - Alerte à Malibu et le mannequin australien Vanessa Valladares ont rompu après moins d'un an d'idylle, la star de radio Kyle Sandilands a affirmé dans son émission avoir récemment parlé à Zac, qui aurait confirmé la rupture.

"Ce n'est pas que le Daily Telegraph. Je peux aussi le confirmer après lui avoir parlé hier", a déclaré Kyle cette semaine dans son émission de radio, The Kyle and Jackie O Show, basée à Sydney. "C'est tout récent, mais ça ne date pas d'hier non plus. Mais ils se sont séparés."

Kyle, qui avait précédemment donné des nouvelles de l'idylle de Zac et Vanessa à ses auditeurs, a ajouté : "[Il n'y a eu] aucune histoire, mais c'est terminé."

E! News a contacté l'attaché de presse de Zac pour obtenir une déclaration mais sans succès.

Au début du mois, la relation entre l'acteur de 32 ans et Vanessa, 25 ans, semblait être au beau fixe. Le couple passait du temps dans la maison de location de Zac en Australie depuis leur rencontre à l'été 2020.

"Il est très heureux d'être avec Vanessa et de vivre en Australie", confiait une source proche de la star à E! News jeudi 1er avril. "Ça a changé sa vie pour le mieux."