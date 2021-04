Derek Chauvin reconnu coupable du meurtre de George Floyd

Sur le même sujet : Derek Chauvin déclaré coupable : les stars réagissent

Le jury a rendu son verdict dans le procès de l'ancien officier de police de Minneapolis Derek Chauvin.

Mardi 20 avril, la cour du comté de Hennepin a annoncé que les 12 membres du jury l'ont reconnu coupable du meurtre au deuxième et au troisième degrés et de l'homicide involontaire de George Floyd, décédé le 25 mai 2020.

L'ancien policier devrait connaître sa peine dans huit semaines. Il encourt jusqu'à 40 ans de prison.

Ben Crump, l'avocat de la famille de George Floyd, a tweeté en réponse : "COUPABLE ! Une justice obtenue dans la douleur a finalement été rendue à la famille de George Floyd. Ce verdict est un tournant dans l'histoire et envoie un message clair sur la nécessité de rendre des comptes des forces de l'ordre. Une justice pour l'Amérique noire est une justice pour toute l'Amérique !"

Après avoir écouté des témoignages pendant trois semaines, le jury a commencé à délibérer lundi 19 avril, avant de se mettre d'accord en moins de 48 heures.

En mai 2020, Derek Chauvin et trois autres policiers avaient arrêté George Floyd, qui était mort pendant son interpellation. Chauvin avait écrasé le cou de George Floyd avec son genou pendant neuf minutes et 29 secondes, alors qu'il était menotté et expliquait qu'il n'arrivait plus à respirer.