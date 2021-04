Kate Winslet révèle pourquoi vous n’avez jamais dû réaliser que sa fille est une actrice en herbe

Kate a ajouté que comme sa fille et elle portaient des noms différents, Mia avait décroché son premier rôle important par elle-même.

"Ce qui est formidable pour elle, c'est qu'elle porte un nom différent, donc quand elle a décroché ce tout premier rôle, elle l'a fait incognito, et les gens qui l'ont engagée n'avaient absolument aucune idée qu'elle était ma fille", a expliqué l'actrice de 45 ans. "Et, bien sûr, c'était ma plus grande peur."

Mais comme l'a décrit Kate, c'était "très important pour son estime de soi" de décrocher ce rôle sans avoir à compter sur les relations de sa mère à Hollywood.