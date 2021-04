Leslie Odom Jr. est notre star stylée du moment pour la saison des récompenses de 2021

Sur le même sujet : Leslie Odom Jr. réagit à sa première nomination aux Oscars

Au cours d'une saison des récompenses interminable, remplie de problèmes techniques et manquant de ce qui fait le sel des tapis rouges habituels, on pourra au moins se consoler avec le style très moderne de Leslie Odom Jr.

L'ancien acteur de Hamilton, dont la performance dans One Night in Miami lui a valu des nominations aux Golden Globes, SAG Awards, Critics' Choice Awards et BAFTA 2021, participera à la cérémonie des Oscars de dimanche, où il espère décrocher un prix dans la catégorie Meilleur acteur dans un second rôle et dans la catégorie Meilleure chanson originale.

Et si l'on se réfère aux dernières cérémonies, les fans de ciné et de mode peuvent s'attendre à une nouvelle tenue mémorable de Leslie. Sans un tapis rouge traditionnel pour mettre en valeur des tenues Versace ou Valentino, l'équipe créative de l'acteur, menée par le styliste Avo Yermagyan, a révolutionné le style habituel des acteurs à Hollywood.

Leslie a ainsi troqué les tenues en noir et blanc traditionnelles pour toutes les couleurs de l'arc-en-ciel (voire toutes les couleurs en même temps), en maîtrisant le mélange des motifs et en n'hésitant pas à porter plusieurs tenues différentes au cours d'une même soirée.