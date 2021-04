Jessica Biel partage un rare aperçu de sa vie de famille avec Justin Timberlake

Sur le même sujet : Jessica Biel envoie un joli message d’anniversaire à Justin Timberlake

Jessica Biel a offert aux fans un aperçu de sa vie à la maison avec son mari, Justin Timberlake, et leurs deux fils, Silas, 6 ans, et Phineas, 10 mois.

Jessica et son mari ont eu le petit Phineas l'été dernier après une grossesse très privée. Dans The Ellen DeGeneres Show, l'ancienne héroïne de 7 à la maison — qui est actuellement productrice exécutive de Cruel Summer, la nouvelle série à suspense de Freeform — a confié que Justin et elle étaient en train d'essayer de réguler le sommeil de Phineas, ce qui consiste à passer beaucoup de temps à écouter un bébé qui fait ses dents pleurer.

"C'est tellement dur de le laisser pleurer ne serait-ce que quelques minutes. C'est parce qu'on est en plein apprentissage du sommeil. Phin s'en est très bien sorti", explique Jessica dans un épisode diffusé lundi 19 avril. "On n'a jamais vraiment été très assidus dans l'apprentissage du sommeil avec Silas. Je crois que c'était parce que c'était notre premier enfant, on était inquiets, on ne supportait pas cette idée. Aujourd'hui, on se dit : « Oui, oui, oui, ça va très bien aller. Tu vas y arriver. Ça va aller. »"

Quand on lui a demandé s'il était plus dur d'avoir deux enfants qu'un seul, Jessica a confirmé que ce n'était vraiment pas facile.