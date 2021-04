Dans les coulisses de la soirée de Kim Kardashian avec Maluma, les Beckham et d'autres stars à Miami

Sur le même sujet : Dans les coulisses de la soirée remplie de stars de Kim K à Miami

Kim Kardashian s'est bien amusée avec d'autres stars à Miami vendredi 16 avril.

Vêtue d'une minirobe dorée Christian Dior collection automne 2000 et de spartiates à talons, la star de L'incroyable famille Kardashian a assisté à l'ouverture du Goodtime Hotel, présentée par les copropriétaires, Pharrell Williams et David Grutman, propriétaire de clubs et de restaurants à Miami.

La soirée, qui marquait également l'ouverture de la saison de l'Inter Miami CF, le club de football de David Beckham, s'est déroulée au bord de la piscine de l'hôtel Strawberry Moon. Le groupe a été rejoint par David et sa femme, Victoria Beckham, ainsi que par Maluma, et des amis de longue date de Kim.

"Kim est arrivée avec ses amis Steph Shep [Stephanie Shepherd], Jonathan Cheban et Simon Huck", a indiqué un témoin à E! News. "Elle était assise dans un espace VIP. Elle discutait avec tous les gens qu'elle voyait et s'est même arrêtée pour prendre des photos avec Maluma, David Beckham, Victoria Beckham, Pharrell, David Grutman et [sa femme] Isabela Grutman."

Kim a aussi participé à la fête d'anniversaire pour les 47 ans de Victoria avec le groupe et a posté une photo avec l'ex-Spice Girl dans une story Instagram.

"Bon anniversaire @victoriabeckham. Je t'adore !!", a-t-elle écrit.