La signification de la couronne mortuaire de Meghan Markle et du prince Harry pour le prince Philip

Quelques jours plus tard, Harry a continué de rendre hommage à son "malicieux" grand-père. "Mon grand-père était un homme de service, d'honneur et à l'humour décapant", a-t-il dit dans un communiqué le 12 avril. "Il était authentiquement lui-même, avait un esprit très acéré et pouvait capter l'attention de n'importe quelle pièce grâce à son charme, et aussi parce qu'on ne savait jamais ce qu'il allait dire."

"Il restera dans nos mémoires comme le consort ayant connu le plus long règne auprès d'un monarque, un militaire décoré, un prince et un duc", a continué Harry. "Mais pour moi, comme pour beaucoup d'entre vous qui avez perdu un proche ou un grand-parent dans la tragédie de l'année passée, il était mon grand-père : champion du barbecue, plaisantin légendaire et malicieux jusqu'à la fin."