Travis Barker, le nouveau mec de Kourtney Kardashian, lui rend un hommage très coquin

"Bon anniversaire à ma reine arménienne @kourtneykardash !", a écrit Kim sur sa page Instagram dimanche pour accompagner d'anciennes photos avec sa sœur. "La personne sur Terre que je connais depuis le plus longtemps ! La personne prête à essayer tous les soins de beauté avec moi LOL... Il n'y a PERSONNE comme toi ! Tu sais toujours ce que tu veux dans la vie et tu ne te conformes pas aux idéaux des autres, et j'ai beaucoup d'admiration à ce sujet ! Tu défends toujours ce qui est juste et tu es devenue la meilleure thérapeute qu'on puisse demander ! Je t'aime à la folie et pour toujours ! Je te souhaite le meilleur des anniversaires, tu mérites le meilleur !!!"

D'autres membres de la famille ont rendu hommage à Kourtney pour son anniversaire, y compris sa mère, Kris Jenner, qui a écrit sur sa page Instagram : "Bon anniversaire à ma belle Kourtney @kourtneykardash !!!! Je suis plus que fière de l'incroyable femme que tu es... tu es une incroyable maman, fille, sœur, amie et tante et tu es une source d'inspiration, d'amour et de soutien pour nous tous ! Que ta journée soit magique avec toute la joie que tu mérites... Je t'aime au-delà de tout et je remercie Dieu chaque jour de m'avoir bénie de ta présence. Je t'aime et je t'adore, maman."