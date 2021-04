La reine Élisabeth II fait ses adieux au prince Philip dans un message déchirant

Lors des funérailles, la reine, vêtue de noir et protégée d'un masque, s'est assise seule dans la chapelle Saint-Georges du château de Windsor pour respecter le protocole de santé dans le cadre de la pandémie de coronavirus. Un total de 30 invités assistaient à la messe, parmi lesquels les enfants du couple, le prince Charles, le prince Edward, la princesse Anne et le prince Andrew, ainsi que ses petits-enfants le prince Harry et le prince William qui marchaient groupés dans la procession pour le prince Philip.