Ces tenues du tapis rouge des Oscars vont vous époustoufler

La robe rose poudré d'Anne Hathaway signée Prada à la cérémonie de 2013 restera aussi un grand moment fashion. Cette création très féminine a fait beaucoup parler et a même été surnommée "la robe téton", à cause de sa silhouette si unique.

En 2002, la victoire historique d'Halle Berry n'a pas été la seule chose qui nous a marqués, cette année-là. La fashionista a séduit la foule avec une robe remarquable et risquée d'Elie Saab consistant d'un haut transparent avec des fleurs en dentelle et d'une longue traîne.

Mais, bien évidemment, on ne vous a donné que quelques exemples. Sandra Oh, Cher et bien d'autres stars nous ont fait tomber à la renverse avec leurs choix éblouissants et détonants. Alors, continuez de découvrir les tenues les plus étonnantes qui ont foulé le tapis rouge des Oscars au fil des années dans notre galerie ci-dessous.