Pourquoi Jennifer Lopez a décidé de rompre avec Alex Rodriguez

Jennifer Lopez et Alex Rodriguez ont officiellement mis un terme à leurs fiançailles après avoir essayé de sauver leur couple depuis un mois.

Jeudi 15 avril, E! News a obtenu le communiqué du couple qui dit : "Nous avons réalisé qu'il vaut mieux que nous restions amis et sommes satisfaits de cette décision… Nous continuerons de travailler ensemble et de nous soutenir mutuellement dans le cadre de nos entreprises et projets partagés."

Comme le savent les fans, des rumeurs se sont répandues le mois dernier affirmant que J.Lo et A-Rod avaient rompu après s'être disputés depuis des mois et avoir perdu confiance l'un en l'autre. À ce moment-là, le couple avait affirmé que leur idylle n'était pas complètement terminée, déclarant dans un communiqué : "Nous essayons de résoudre certains problèmes." L'ancien athlète des Yankees s'était même rendu en République dominicaine, où Jennifer tourne son prochain film, pour essayer de se réconcilier avec elle.

Mais finalement, ça n'a pas marché. Jennifer, 51 ans, et Alex, 45 ans, ont rompu il y a quelques jours, et elle "se sent en paix" avec cette rupture, confie une source proche du couple en exclusivité à E! News.

Alors, après des semaines passées à tenter de se rabibocher, que s'est-il passé pour qu'ils jettent officiellement l'éponge ?