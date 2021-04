Pete Davidson et Phoebe Dynevor viennent d'indiquer subtilement qu'ils sont en couple

NBC, Youtube

Quand on lui a demandé quel genre de petit ami il était, le New-Yorkais avait répondu : "Ma manière de témoigner mon amour, quand je suis en couple, est de traiter la personne avec qui je suis comme une princesse. J'essaie d'en faire le plus possible, parce que c'est ce qu'on est censé faire, non ? Quand on est en couple avec quelqu'un, on est censé faire en sorte que cette personne se sente aussi spéciale que possible."

Pete a reconnu que sa manière d'exprimer son amour peut parfois lui attirer des ennuis : "Parfois, quand on en fait autant, ça submerge l'autre, et l'autre ne sait pas s'il peut en faire autant. Ou s'il peut vous rendre la pareille. Donc, c'est assez déstabilisant pour certaines personnes. Parfois, ça marche, et parfois, ça ne marche pas."