Pourquoi Jennifer Lopez a décidé de rompre ses fiançailles avec Alex Rodriguez

DAVID SWANSON/EPA-EFE/Shutterstock

Jenny avait posté une photo des fleurs qu'Alex lui avait offertes, sur Instagram, en écrivant : "Février est un mois spécial pour nous... c'est le mois où l'on s'est rencontrés... On s'est revus pour la première fois le 1er février... la première fois qu'on est sortis ensemble, c'était deux jours plus tard, et depuis il ne se passe pas un jour sans qu'on passe du temps ensemble ou qu'on se parle... tu continues de me faire rire... J'adore ton sens de l'humour hilarant... et la manière que tu as d'apporter la joie dans chaque pièce dans laquelle tu entres... Je t'aime et j'aime tout ce que tu fais pour moi et avec moi.... tu es mon facétieux Valentin."

Toujours en février, Jennifer avait posté une photo d'Alex et elle très tendres en République dominicaine sur Instagram.

Néanmoins, leur histoire d'amour n'était plus qu'apparences. Notre source avance qu'Alex et Jennifer "se disputaient et passaient des jours sans se parler, et qu'ils avaient commencé à voyager et à vivre séparément."