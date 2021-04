Jeffrey Dean Morgan évoque le rôle de son fils dans The Walking Dead

Sur le même sujet : Jeffrey Dean Morgan nous parle de son 2e bébé

The Walking Dead est de plus en plus une affaire de famille.

Jeffrey Dean Morgan, qui joue le rôle de Negan dans la série depuis cinq ans, a révélé que son fils de 11 ans, Augustus Dean Morgan, allait faire ses débuts à la télé dans la série d'AMC pour sa 11e et ultime saison.

Les fans ont pu avoir un aperçu du grand moment de Gus. Jeffrey a posté une photo noir et blanc en gros plan du visage de Gus maquillé en zombie sur son compte Instagram jeudi 15 avril.

"Mon enfant. Juste un aperçu… en tant que père, je dois dire que j'ai du mal à trouver un moment où j'ai été plus fier de ce garçon. J'ai hâte que vous le voyiez tous en action", a écrit Jeffrey, ajoutant les hashtags #gusydean #viedezombie.

Sa compagne depuis plus de 10 ans, Hilarie Burton, a adorablement manifesté son approbation dans les commentaires, en disant : "J'adore mes mecs de l'apocalypse" avec trois émojis cœur. Le couple a aussi une fille de 3 ans, George Virginia Morgan.