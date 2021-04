Kyra Sedgwick dit qu’elle "n’a pas été réinvitée" chez Tom Cruise après cet incident

Sur le même sujet : La fille de Tom Cruise et Nicole Kidman poste un rare selfie

On ne panique pas, mais ça a sans doute été le cas de Kyra Sedgwick après avoir commis une erreur terriblement gênante chez Tom Cruise.

La star de Brooklyn Nine-Nine a révélé l'anecdote embarrassante dans The Drew Barrymore Show mercredi 14 avril, après avoir admis qu'elle avait tendance à fouiner chez les gens quand elle était invitée à dîner.

Elle raconte comment le héros de Top Gun les a invités dans sa maison, son mari, Kevin Bacon, et elle, dans les années 90, pour assister à une projection du film de 1992 Des hommes d'honneur. Le couple avait été rejoint par Demi Moore, la co-vedette des deux hommes, accompagnée de son mari de l'époque, Bruce Willis, ainsi que par le réalisateur Rob Reiner et l'épouse de Tom d'alors, Nicole Kidman.

"C'était un moment triste, mais ça fait une anecdote amusante", confie Kyra, 55 ans. "J'étais enceinte, j'étais très enceinte… On a été invités à dîner avec plein de gens célèbres."

Elle continue à raconter : "C'était le genre de soirées auxquelles je suis rarement invitée. Et donc, il y avait une cheminée, et je furetais un peu, et il y avait un petit bouton sous le manteau. Je me suis dit : « Oh, qu'est-ce que c'est que ce petit bouton ? » Donc, j'ai appuyé dessus en pensant qu'il se passerait peut-être quelque chose d'intéressant."