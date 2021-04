La famille royale partage des photos inédites du prince Philip avec ses arrière-petits-enfants

Sur le même sujet : Le prince Philip honoré avec des photos royales inédites

Pour certains, le prince Philip était un membre de la royauté. Pour d'autres, c'était simplement un arrière-grand-père cool.

Tandis que les préparatifs des funérailles du prince Philip continuent, de nombreux membres de la famille royale se remémorent sa vie à travers la magie des photos.

Mercredi 14 avril, le compte Instagram du prince William et de Kate Middleton a partagé une photo souvenir du château de Balmoral en 2015, sur laquelle le prince Philip et son épouse, la reine Elizabeth II, posaient avec le prince George et la princesse Charlotte quand elle n'était encore qu'un bébé.

"Aujourd'hui, nous partageons, en compagnie de membres de @theroyalfamily, des photographies du duc d'Édimbourg", dit le compte. "En souvenir du père, du grand-père et de l'arrière-grand-père."

Et au cas où ça ne suffirait pas à nous émouvoir, une photo de 2018 qui montre l'amour qui régnait dans la famille a refait surface. Comme le dit la légende : "La reine et le duc d'Édimbourg entourés de sept de leurs arrière-petits-enfants au château de Balmoral en 2018."