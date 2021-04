Hayley Hasselhoff devient le premier mannequin curvy de Playboy en Europe

Karwai Tang/WireImage

"S'il y a une chose que je dirais à la personne que j'étais plus jeune, c'est que je suis méritante telle que je suis. Maintenant, plus que jamais, on devrait chercher à savoir qui on est et être encouragé à être soi-même et à célébrer qui on est de manière plus authentique. J'espère que cette couverture permettra aux femmes de savoir qu'elles sont aimées, estimées et désirées telles qu'elles sont, ici et maintenant", a-t-elle poursuivi.

Des dizaines de followers ont félicité le mannequin pour ce jalon dans sa carrière, qui fait suite à son initiative en faveur de la santé mentale, intitulée "Check In With You by Hayley Hasselhoff".

Hayley a expliqué au Daily Mail que ses parents l'ont "toujours soutenue" dans ses choix de carrière, et que cette une ne fait pas exception à la règle. Elle a fait remarquer qu'elle fait ça depuis l'âge de 14 ans et que le soutien familial a été déterminant dans son succès.