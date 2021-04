Madonna achète la maison de The Weeknd pour 19 millions de dollars : découvrez-la en images

Sur le même sujet : Dans les coulisses de l’agence immobilière la plus glam d’Hollywood

La "Material Girl" est prête à s'installer dans sa nouvelle maison.

E! News confirme que Madonna a récemment acheté une propriété à Los Angeles pour 19,3 millions de dollars (environ 16 millions d'euros). En fait, la villa appartenait précédemment à The Weeknd, qui l'a mise en vente en juin 2020.

L'interprète de "Blinding Lights" avait acheté la maison en 2017 pour 18,2 millions de dollars, ce qui lui a permis d'engranger un petit bénéfice. The Weeknd a eu recours aux services d'Angel Salvador de The Agency, tandis que Madonna a eu recours à Trevor Wright de The Beverly Hills Estates.

Située dans le quartier résidentiel clos de Hidden Hills, la villa ultra-privée s'étend sur 1,2 hectare et comprend sept chambres dans la maison principale, une dépendance avec une chambre, et tout le confort possible. Madonna pourra très bientôt déguster une bonne bouteille dans son cellier, profiter de sa salle de sport, de son cinéma, d'une immense grange, d'un garage pour cinq voitures et d'un terrain de basket complet.

Et si d'aventure, elle avait envie de sortir, la grande chanteuse est tout près de Calabasas et des plages de Malibu.