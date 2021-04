La Chronique des Bridgerton renouvelée jusqu’à la saison 4

Sur le même sujet : Jonathan Bailey de "La chronique des Bridgerton" évoque la saison 2

La Chronique des Bridgerton n'est pas près de disparaître, même si certaines de ses stars ne reviendront pas.

Netflix a renouvelé la romance à succès pour une deuxième saison en janvier, et maintenant, avant même que le tournage n'ait démarré, le service de streaming a commandé deux autres saisons. À supposer que la série continue de suivre la série de romans sentimentaux de Julia Quinn, cela veut dire qu'on verra Anthony, Benedict et Colin — voire peut-être d'autres enfants Bridgerton — se marier au cours des prochaines années.

On en sait déjà un peu plus sur ce qui se prépare pour Anthony (Jonathan Bailey) et les deux sœurs qui sont sur le point de mettre sa vie sens dessus dessous, mais qu'en est-il de Benedict (Luke Thompson) et Colin (Luke Newton) ? Et en quoi la version portée à l'écran diffèrera-t-elle de ce qu'il y a dans les livres ? On a vraiment énormément de raisons de se réjouir, que l'on soit fan des livres ou pas.

Si on peut tous supposer que certains des livres seront adaptés tels quels, on a aussi beaucoup de raisons de croire que beaucoup de choses vont changer. On a déjà eu un plus ample aperçu du reste de la famille Bridgerton dans la série que dans le premier livre, et il y a une information importante qui nous porte vraiment à croire que certaines choses vont être différentes : Lady Whistledown.