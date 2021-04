Katy Perry explique pourquoi elle a fait le "choix conscient" d'avoir un enfant maintenant

Sur le même sujet : "American Idol" : la reconnaissance de Katy Perry et le retour de Paula Abdul

Près de huit mois après avoir donné naissance à sa fille, Daisy Dove, Katy Perry est revenue sur le fait d'avoir fait le choix conscient d'avoir un bébé à ce stade de sa vie.

La chanteuse a expliqué avoir eu l'occasion de gravir tous les montagnes dans sa carrière, mais a reconnu qu'être maman est le "meilleur job" et "le plus gratifiant", comme elle l'a indiqué à Miranda Kerr dans son Instagram Live mardi 13 avril.

"Il n'y a pas de sentiment comparable à celui que j'ai ressenti quand j'ai eu ma fille", a admis la juge d'American Idol. "C'était tout l'amour que j'avais toujours cherché. Ça a fait boum."

Elle a fait une comparaison entre l'amour qu'elle reçoit en tant que mère et celui qu'elle reçoit en tant que star et chanteuse : "Ton art est validé par le monde extérieur, et ça fluctue. Parfois, on est adoré, et à d'autres moments, les gens se disent : « Non, je n'aime pas, je passe à autre chose. »"