Macaulay Culkin et Brenda Song ont leur premier enfant en toute discrétion

Macaulay Culkin et Brenda Song ne sont plus seuls au monde !

Les deux acteurs viennent en effet d'avoir leur premier enfant, c'est ce qu'a confirmé le porte-parole de la star de My Girl à E! News. Si le couple a réussi à cacher la grossesse de Brenda, on apprend que le petit garçon est né le 5 avril à Los Angeles et qu'il pèse 3,1 kilos. Le nouveau-né se nomme Dakota Song Culkin, en l'honneur de la sœur aînée de l'acteur de Maman, j'ai raté l'avion, décédée après avoir été percutée par une voiture en 2008.

Les jeunes parents et le petit garçon sont en bonne santé et heureux, selon un communiqué de presse. Macaulay et Brenda déclarent : "On est fous de joie."

On murmure que les deux stars sont en couple depuis 2017. Si les deux acteurs restent très discrets sur leur relation, ils font des apparitions sporadiques sur les réseaux sociaux l'un de l'autre.