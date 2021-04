Les détails sur le gala du Met révélés : tout ce que l’on sait de son retour en 2021 et 2022

Kevin Mazur/MG19/Getty Images for The Met Museum/Vogue

La seconde exposition, intitulée "In America: An Anthology of Fashion", que l'on peut traduire par "En Amérique : une anthologie de la mode", doit ouvrir ses portes dans les salles d'époque de l'Aile américaine le 5 mai 2022. D'après le communiqué de presse, l'exposition montrera des "tenues historiques et contemporaines de femmes et d'hommes allant du XVIIIe siècle au présent dans des vignettes installées dans une sélection de salles d'époque".

"Les intérieurs présentent une vue d'ensemble de plus de 300 ans de vie domestique américaine et racontent une variété d'histoires, allant du personnel au politique, du stylistique au culturel et de l'esthétique à l'idéologique", continue le communiqué. "L'exposition reflètera ces récits à travers une série de « tableaux vivants » cinématographiques en trois dimensions produits en collaboration avec d'éminents réalisateurs américains. Ces mises en scène exploreront le rôle de l'habillement dans la construction de l'identité américaine et aborderont les histoires complexes et multiples de ces salles."

D'après le communiqué de presse, les salles d'époque incluent une chambre de style Shaker datant des années 1830 qui "explore les caractéristiques principales du sportswear américain" à travers l'œuvre de Claire McCardell, ainsi qu'un "petit salon du XIXe siècle de Richmond, en Virginie, qui présentera les créations complexes de Fannie Criss". En outre, le communiqué dit que la fresque de Versailles de John Vanderlyn fera un clin d'œil à la "Bataille de Versailles" en 1973 — durant laquelle un groupe de créateurs américains a affronté un groupe de créateurs français — et qu'un "salon du XXe siècle conçu par Frank Lloyd Wright mettra en valeur les robes sculpturales de Charles James pour étudier les notions de génie créatif et les tensions entre artiste et mécène".