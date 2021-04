Kanye West demande la garde partagée de ses enfants en réponse à la demande de divorce de Kim Kardashian

Stephen Lovekin/WWD/Shutterstock

En début d'année, on murmurait que le couple ne se parlait plus et que Kanye passait la plupart de son temps dans le Wyoming.

Et après des rumeurs de séparation imminente, Kim a fini par lancer une procédure en ce sens il y a deux mois.

"Kim en avait assez d'attendre. Elle a tenté de donner une chance à son mariage. Elle voulait déjà divorcer l'an dernier. Elle s'est donné beaucoup de temps, mais il est simplement temps de passer à autre chose", avait-on appris sur le moment. "Il n'y a pas eu de liaisons. Personne n'a rien fait de mal. Ils se sont juste éloignés l'un de l'autre."

Kim a décidé de mettre la priorité sur ses enfants pendant la séparation : "Elle se préoccupe surtout du respect de sa vie privée et de celle de ses enfants. C'est une maman ours, et elle est protectrice de ses enfants."

Kim, qui vient d'entrer dans le cercle des milliardaires selon Forbes, a montré son soutien discret à Kanye pendant les vacances de Pâques en portant des Yeezy.

En plus d'avoir quatre enfants, les futurs ex-époux ont vécu beaucoup de choses ensemble, depuis leur mariage à 2,8 millions de dollars à Florence, en 2014. Retrouvez les grands moments de leur histoire d'amour ici même.