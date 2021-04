Tous les détails sur les projets de mariage d’Ariana Grande et Dalton Gomez à ce jour

Chose rare, on les a aperçus ensemble le mois dernier quand ils ont dîné au restaurant FIA à Santa Monica, en Californie. Bien sûr, elle était coiffée de son emblématique queue de cheval, et portait des créoles et une doudoune.

La semaine dernière, elle a posté plusieurs photos d'eux enlacés près d'une cheminée et devant un paysage urbain nocturne. Ari a écrit : "!!! Mon cœur ma personne !!! Merci beaucoup d'être toi."

Ils se sont fiancés en décembre après 10 mois d'idylle. Désireux d'obtenir le bijou parfait pour l'interprète de "7 Rings", Dalton a travaillé de concert avec le bijoutier Jack Solow pour concevoir la bague de fiançailles parfaite. Elle comporte un diamant ovale flanqué d'une perle, pour un look sirène unique et asymétrique.

Découvrez tout ce que vous avez besoin de savoir à propos des deux tourtereaux avant qu'ils n'échangent leurs vœux.