Henry Cavill officialise sa relation avec Natalie Viscuso sur Instagram

Natalie a fait l'objet d'un épisode de Mon incroyable anniversaire, la série de télé-réalité de MTV, en 2005, et elle est actuellement la vice-présidente de Legendary Entertainment, responsable de la partie télé et studios numériques, d'après sa page LinkedIn. La société de production est à l'origine d'Enola Holmes, le film de Netflix de 2020 avec Henry, en plus de Man of Steel, son blockbuster de 2013, dans lequel il incarne Superman.

En décembre, Kaley Cuoco s'est rendue dans le talk-show Watch What Happens Live, et on lui a demandé de revenir sur sa courte histoire avec la star de The Witcher en 2013.

Quand un fan lui a demandé si l'homme d'acier portait bien son nom, Kaley n'a rien voulu dévoiler. Après avoir ri et levé les yeux au ciel, l'actrice de The Big Bang Theory a fini par répondre : "Je ne sais pas. Je ne dis jamais « Je ne sais pas. » J'ai toujours une réponse, mais je ne sais pas."