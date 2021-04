La mort du prince Philip laisse un "grand vide" dans la vie de la reine Élisabeth II

La princesse Anne a également abordé la mort de Philip dans un communiqué publié le 11 avril par le palais de Buckingham.

"On sait que cela va arriver, mais on n'est jamais prêts", a déclaré la seule fille du couple royal. "Mon père a été mon professeur, mon soutien et mon critique, mais c'est surtout l'exemple d'une vie bien vécue et du sens du devoir que j'ai le plus envie de suivre."