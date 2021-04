Travis Barker garde Kourtney Kardashian près de son cœur avec un nouveau tatouage

"Elle est vraiment heureuse de sortir avec Travis", a confié une source proche de Kourtney à E! News le mois dernier. "C'est un excellent petit ami et il la traite très bien. Il la couvre de cadeaux et de compliments. Elle adore ça. C'est très facile de sortir avec lui parce qu'ils se connaissent depuis très longtemps. Il a toujours eu un faible pour elle, et c'est enfin arrivé. Ils ont de très bonnes bases après avoir été amis pendant si longtemps. Ils passent du bon temps ensemble. Leurs enfants s'aiment bien, et ça fonctionne pour le moment. Elle adore l'attention qu'il lui donne et avoir Travis dans sa vie dans ce nouveau rôle."