Le prince Philip, époux de la reine Élisabeth II, vient de mourir à 99 ans

Le prince Philip du Royaume-Uni vient de nous quitter. Il avait 99 ans.

Philip, le duc d'Édimbourg, laisse derrière lui sa femme, la reine Élisabeth II, leur fils aîné et héritier du trône, le prince Charles, ses fils cadets, les princes Andrew et Edward, sa fille, la princesse Anne, huit petits-enfants, dont les fils de Charles, le prince William et le prince Harry, et neuf arrière-petits-enfants.

La couronne britannique a annoncé son décès vendredi 9 avril : "C'est avec une profonde tristesse que Sa Majesté la reine a annoncé la mort de son cher mari, Son Altesse royale, le prince Philip, duc d'Édimbourg. Son Altesse est décédée paisiblement dans son sommeil ce matin au château de Windsor. La famille royale se joint au monde entier pour pleurer sa perte."

Philip avait été hospitalisé à Londres plusieurs semaines avant son décès. Il avait été admis à l'hôpital de Londres le 16 février après s'être senti mal, avant d'être soigné pour une infection. Mercredi 4 mars, il avait été opéré du cœur pour un problème chronique.

Le duc, cinquième enfant et seul fils du prince André de Grèce et du Danemark et de la princesse Alice de Battenberg et de Grèce, était né prince Philippe de Grèce et du Danemark le 10 juin 1921 sur une table de salle à manger sur l'île grecque de Corfou, selon l'agence Reuters. Ses parents s'étaient exilés quand il avait 18 mois. Il avait fait ses études au Royaume-Uni, avant d'être naturalisé britannique.

Philip était le cousin au troisième degré de sa femme, un descendant de la reine Victoria, l'arrière-arrière-grand-mère d'Élisabeth II, et le conjoint d'un monarque britannique étant resté en fonction le plus longtemps.