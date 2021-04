Découvrez la sublime robe de mariée de Lady Gaga pour ses noces dans House of Gucci

Sur le même sujet : Lady Gaga et Adam Driver : les acteurs de "House of Gucci" vs la famille Gucci

Avant que la mondaine italienne Patrizia Reggiani ne soit qualifiée de "veuve noire", c'était une jeune mariée entièrement vêtue de blanc.

Et donc, le 8 avril, de nouvelles photos de Lady Gaga tournant en extérieur à Rome dans le rôle de son personnage de House of Gucci ont émergé et montrent l'interprète de "Born This Way" vêtue d'une robe blanche pour une scène clé du biopic à venir. Naturellement, des dizaines de fans se sont pressés pour apercevoir Gaga toute pomponnée.

Dans le film à venir, qui est réalisé par Ridley Scott et basé sur cette histoire vraie et scandaleuse du monde de la mode, Gaga joue le rôle de Patrizia, la femme qui a épousé Maurizio Gucci (joué par Adam Driver) en 1972. Vingt-six ans plus tard, Patrizia a été accusée d'avoir engagé un tueur à gages qui a assassiné son mari, d'où son sinistre surnom.

Ces nouvelles photos prouvent que le nouveau film ne cherche pas à reproduire à l'identique la robe de Patrizia, qui n'avait pas les détails en dentelle transparente de celle de Gaga ni ce décolleté plongeant. Cependant, les deux femmes arborent des coiffures semblables. Et, on le répète, Gaga est en robe de mariée !