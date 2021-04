Timothée Chalamet et Lily-Rose Depp semblent être de nouveau ensemble un an après leur rupture

"Je suis allé me coucher ce soir-là en me disant que c'était un des plus beaux jours de ma vie. J'avais passé toute la journée sur ce bateau avec quelqu'un que j'aimais vraiment, et en fermant les yeux, je me suis dit : « C'était génial »", a-t-il rapporté lors d'une interview accordée à GQ en 2020. "Et au réveil, il y avait toutes ces photos, et j'étais gêné, j'avais l'air d'un débutant. J'étais tout pâle. Puis les gens ont dit : « C'est un coup marketing. » Un coup marketing ?! Vous pensez vraiment que j'aimerais ressembler à ça devant tout le monde ?!"

On dirait qu'il fait plus attention cette fois.