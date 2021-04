Dwayne Johnson prouve qu'il n'oublie pas de muscler ses jambes sur une impressionnante photo

"Enfant, Superman était le héros que j'ai toujours voulu être. Mais, au bout de quelques années de fantasmes, j'ai compris que Superman était le héros que je ne pourrais jamais être. J'étais trop rebelle. Trop turbulent. Trop hostile aux conventions et à l'autorité. Malgré mes problèmes, au fond, j'étais un bon gars, j'aimais juste faire les choses à ma manière", avait-il écrit à l'époque. "Aujourd'hui, des années plus tard, en tant qu'adulte, j'ai toujours le même ADN que j'avais étant petit. Mes rêves de super-héros sont devenus réalité. J'ai l'honneur de rejoindre le légendaire #DCUniverse, et c'est un grand plaisir d'incarner BLACK ADAM."

À l'évidence, le corps et le cœur de Dwayne sont prêts pour ce rôle.