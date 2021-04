Camila Mendes n’a "jamais été aussi proche" de Lili Reinhart et Madelaine Petsch

Sur le même sujet : Camila Mendes revient sur la fin brutale de la saison 4 de "Riverdale"

Qui a besoin d'un homme quand on a deux vraies amies ? Pas les filles de Riverdale, qui se sont encore rapprochées après leurs récentes déceptions amoureuses.

Camile Mendes a révélé mercredi 7 avril qu'elle s'était rapprochée de ses co-vedettes Lili Reinhart et Madelaine Petsch après qu'elles ont toutes vécu une rupture au cours de l'année passée.

"On a toutes rompu en même temps et ensuite, on a traversé la pandémie ensemble", a-t-elle confié au magazine Paper. "Et maintenant, on est soudées par tous les changements qui se sont produits. Madelaine, Lili et moi, surtout, on n'a jamais été aussi proches qu'on l'est cette saison."

L'héroïne de Palm Springs, 26 ans, a ajouté : "C'est très agréable de les avoir, de sentir que j'ai des amies, de vraies amies."

Camila et sa co-vedette de Riverdale Charles Melton ont rompu à l'automne 2019.

Plus récemment, elle a rompu avec son petit ami depuis un an, le photographe Grayson Vaughan, en février 2021. Comme l'a confié une source à E! News le mois dernier : "Il n'y a pas eu la moindre histoire, et ils restent amis. Leur idylle avait juste fait son temps."