Enquête sur l'accident de voiture de Tiger Woods : la police révèle la cause

Sur le même sujet : La cause de l’accident de voiture de Tiger Woods révélée

Tiger Woods roulait à plus de 65 km/h au-dessus de la limite légale lors de son accident de voiture fin février, rapportent les autorités.

Durant une conférence de presse le 7 avril, le shérif Alex Villanueva a déclaré qu'une des causes principales de l'accident du champion de golf le 23 février était qu'il roulait entre 135 et 140 km/h environ dans une zone limitée à 70 km/h et qu'il n'a pas réussi à négocier un virage. La voiture de Tiger aurait percuté un arbre à 120 km/h.

"Il n'y a pas eu de procès-verbal et aucun signe de trouble", a précisé le shérif, ajoutant que le sportif n'avait pas reçu de traitement de faveur. Lors du point presse, la police a précisé que le pied du golfeur était à 99 % sur l'accélérateur pendant l'impact et qu'il n'a jamais freiné. Les autorités pensent que la star a paniqué et a malencontreusement accéléré au lieu de freiner, même si Tiger ne se souvient pas de ce détail.

La police a aussi souligné ne pas avoir vérifié son portable pour voir s'il était en train d'envoyer des SMS au moment de l'accident et ne pas penser qu'il l'utilisait. Après la conférence de presse, le champion a publié un message sur Twitter pour exprimer sa gratitude envers les secours qui l'ont aidé ce jour-là.

"Je suis très reconnaissant aux deux bons samaritains qui sont venus m'aider et qui ont appelé les secours", a-t-il commencé sur le réseau social. "Je remercie également les adjoints du bureau du shérif du comté de Los Angeles et les pompiers/ambulanciers de Los Angeles de m'avoir aussi bien aidé sur place et de m'avoir transporté en toute sécurité à l'hôpital. Je vais continuer à me concentrer sur ma guérison et sur ma famille, et je remercie tout le monde pour le soutien et les encouragements que j'ai reçus pendant cette période difficile."