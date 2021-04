Rami Malek vu en train de faire la fête à Miami tandis que Lucy Boynton tourne en Europe

RM / SplashNews.com

Si Lucy était à Miami avec Rami, elle aurait sans doute dicté quelques règles aux fans qui sont venus se présenter auprès de l'acteur oscarisé, comme le fait de ne pas le toucher. Elle a déjà déclaré à Porter, le magazine en ligne du site Net-A-Porter, qu'elle n'appréciait pas que les gens touchent son petit ami, expliquant : "C'est fantastique de voir que les gens apprécient son travail — s'ils l'ont vu dans le rôle de Mr. Robot ou de Freddie — mais les gens ont tendance à l'agripper."

"Enfin, vous n'agripperiez pas un parfait inconnu dans la rue. Et je pense qu'il y a un sentiment de propriété", a-t-elle continué. "On trouve normal de venir voir quelqu'un, appareil photo déjà sorti, en ne faisant pas cas de la personne avec qui ce quelqu'un est. C'est arrivé alors qu'on était avec ma mère, et on a été poussées sur le côté. C'est très choquant."

Quoi qu'il en soit, alors que la pandémie de coronavirus fait rage, les gens devraient garder leurs distances avec l'acteur, ou qui que ce soit d'autre, d'ailleurs.