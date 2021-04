Channing Tatum révèle sa crainte en tant que père célibataire après son divorce d'avec Jenna Dewan

Sur le même sujet : Flash-back E! : revivez les moments iconiques de "Cher John" de Channing Tatum

Avant que Channing Tatum ne devienne père célibataire, il craignait de ne pas se sentir proche de sa fille unique.

En 2018, la star de Magic Mike et sa célèbre ex-épouse, Jenna Dewan, ont annoncé leur séparation après presque neuf ans de mariage. Leur divorce a ensuite été finalisé en novembre 2019. Les ex co-élèvent leur fille unique de 7 ans, Everly, depuis leur rupture. Comme ils en ont fait le serment lors de l'annonce de leur rupture il y a quelques années : "Nous formons toujours une famille et nous resterons des parents dévoués envers notre Everly."

Ayant la garde physique et légale alternée de leur fille, Channing — devenu depuis auteur d'un livre pour enfants, The One and Only Sparkella — a dû endosser un nouveau rôle, celui de père célibataire d'une fillette dans un monde qui, jusqu'ici, lui était étranger.

"Je veux que les pères n'aient pas peur d'entrer dans l'univers de leur fillette et de découvrir qui elles sont", a-t-il déclaré au magazine Parents. "Quand je suis devenu père célibataire, je craignais beaucoup de ne pas réussir à être proche d'Everly comme le souhaite une petite fille."