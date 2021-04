Kim Kardashian est officiellement milliardaire, selon le magazine Forbes

Sur le même sujet : Kim Kardashian est officiellement milliardaire !

Kim Kardashian aurait dit un jour à sa fille North West : "Maman a tellement de talents qu'elle ne peut même pas en nommer un." Eh bien, désormais elle peut ajouter milliardaire.

Près de cinq ans après sa première couverture de Forbes, la star de L'incroyable famille Kardashian a décroché une nouvelle distinction mardi 6 avril, en intégrant la liste des milliardaires dans le monde en 2021 du magazine Forbes. Elle rejoint par la même occasion Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, Miuccia Prada ou encore Oprah Winfrey.

D'après les calculs de la publication, la mère de quatre enfants de 40 ans vaut un milliard de dollars. Après avoir commencé en tant que styliste et personnalité de la télé américaine, le magnat peut remercier sa marque KKW Beauty, le lancement de SKIMS en 2019, ainsi que d'autres investissements, pour arriver à un résultat aussi impressionnant, rapporte Forbes.

En plus de ses produits cosmétiques et de ses sous-vêtements gainants, on apprend aussi que les propriétés en Californie de Kim ainsi que l'argent issu de L'incroyable famille Kardashian représentent encore d'autres sources de revenus.